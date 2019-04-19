Глава ведомства отметил, что формат «круглого стола» выбран не случайно, и предполагает откровенный разговор о соблюдении дисциплины, законности среди сотрудников органов внутренних дел и о подготовке кадров в целом.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в работе круглого стола, проводимого в Академии управления МВД России для руководителей территориальных органов внутренних дел и ведомственных образовательных организаций, обучающихся на Высших академических курсах.Глава ведомства отметил, что формат «круглого стола» выбран не случайно, и предполагает откровенный разговор о соблюдении дисциплины, законности среди сотрудников органов внутренних дел и о подготовке кадров в целом. «Практически любое происшествие с участием личного состава, нарушения служебной дисциплины, так или иначе, связаны с недостатками в организации контроля», - сказал Министр.По словам Владимир Колокольцева, особое внимание необходимо уделять вопросам отбора кандидатов на службу, их обучения и воспитания, в том числе в ведомственных образовательных организациях. При этом Министр акцентировал внимание на отношении к людям, которое должно быть максимально внимательным и человечным: «Только при таком подходе можно выявить тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в психологической помощи».Также Министр внутренних дел Российской Федерации подчеркнул, что одним из важных направлений деятельности полиции является оказание государственных услуг и потребовал от руководителей улучшения организации работы в этом направлении, соблюдения временных нормативов по обслуживанию населения.