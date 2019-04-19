Руководители республиканских и региональных органов внутренних дел Российской Федерации, а также ведомственных образовательных организаций успешно освоили программу повышения квалификации.

Сегодня в Академии управления МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей высших академических курсов.Руководители республиканских и региональных органов внутренних дел Российской Федерации, а также ведомственных образовательных организаций успешно освоили программу повышения квалификации. На круглых столах, в которых принимали участие Министр, его заместители и представители подразделений центрального аппарата МВД России слушатели обсуждали актуальные вопросы организации оперативно-служебной деятельности.Глава МВД России поблагодарил профессорско-преподавательский состав Академии за целенаправленный и кропотливый труд в укреплении кадрового потенциала российской полиции.В завершении Владимир Колокольцев вручил слушателям удостоверения о повышении квалификации, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.