Россия готова к предложениям и переговорам с Украиной, но не собирается унижаться и делать вид, что не замечает традиционное украинское политическое двурушничество. Об этом заявил в эфире ток-шоу Кто против ведущий Владимир Соловьев.

Россия готова к предложениям и переговорам с Украиной, но не собирается унижаться и делать вид, что не замечает традиционное украинское политическое двурушничество. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Кто против" ведущий Владимир Соловьев.России надо осознавать, что она — великая страна, защищающая свои интересы. И необходимо понимать вопросы национальной безопасности. Поэтому нужно помнить, что существенная доля украинского бюджета связана с транзитом газа. Если Украина хочет, чтобы был транзит через ее территорию, ей надо изменить поведение.Но самое главное, считает Соловьев, украинские власти должны осознать, что Россия никогда не сдаст своих соотечественников: "Мало того, наши соотечественники должны быть уверены, что у них есть возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме, в том числе проживающие в Донбассе. Мы ни при каких условиях не согласимся на то, чтобы Донбасс вернулся в состав нынешней Украины, находящейся под НАТО". Потому что люди Донбасса не приемлют альянс. Они подписывали минские соглашения в момент, когда не было никакого вхождения в НАТО.Ведущий Сергей Михеев добавил: "Минские соглашения есть, и Украина свою подпись под ними не отзывала. Поэтому нет никакого смысла спешить к ним на переговоры. До осени, пока не пройдут парламентские выборы и не будет сформировано правительство, вообще не о чем разговаривать".Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский.