Награда им досталась за выдающиеся успехи в различных областях знаний

Награда им досталась за выдающиеся успехи в различных областях знанийВо Владимирском областном колледже культуры и искусства прошла торжественная церемония вручения стипендий «Надежда Земли Владимирской». Глава региона Владимир Сипягин вручил 110 единовременных персональных выплат учащимся, студентам и аспирантам. Награда им досталась за выдающиеся успехи в различных областях знаний.Стипендию «Надежда Земли Владимирской» присуждают одарённым и талантливым молодым людям уже в 25 раз.«Одаренная и мотивированная молодежь сейчас особенно нужна нашей стране. Владимир Путин поставил перед нами амбициозную задачу – к 2024 году изменить к лучшему жизнь каждого жителя России. Проект «Надежда Земли Владимирской» следует этому пути, определённому нацпроектом «Образование», – подчеркнул губернатор. –Государство и общество должны развивать социальные лифты, чтобы талантливая молодые люди имели возможность построить карьеру и принести максимальную пользу родине. И мне бы хотелось, чтобы наши стипендиаты быстрее включились в этот процесс и участвовали в жизни Владимирской области».Особенно тепло Владимир Сипягин поблагодарил родителей одарённых ребят, а также их наставников. Благодарности обладминистрации и Свидетельства о признании педагогических заслуг вручили более чем 40 педагогам и тренерам.