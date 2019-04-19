Двое мужчин повздорили, один из них достал нож

Двое мужчин повздорили, один из них достал ножФрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В августе прошлого года в вечернее время мужчина с компанией своих знакомых, среди которых был подсудимый, распивал алкоголь около неработающего фонтана на улице Северной. В какой-то момент у них возник конфликт, переросший в драку.Потерпевший нанес подсудимому несколько ударов рукой по голове. После того, как мужчина перестал бить, он почувствовал резкую боль в пояснице слева.Приехавшие врачи скорой помощи обнаружили у пострадавшего несколько резаных ран поясничной области с повреждением левой почки. Мужчину госпитализировали и удалили ему почку.Ранение подсудимый нанес ножом выкидного типа. Свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам тюрьмы.