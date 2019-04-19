Водитель автомобиля был пьян

Водитель автомобиля был пьянВо Владимире произошла очередная авария с пьяным водителем. Вечером 18 апреля грузовая цистерна опрокинулась с моста в промзоне «Яма».Как сообщили пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло в 22:25 возле дома №1 на Элеваторной. По предварительной информации, 59-летний водитель, житель Тверской области, управляя грузовиком «Мерседес», допустил съезд за пределы проезжей части и слетел с моста.К счастью, мужчина не пострадал. Сотрудники ГИБДД составили на него протокол за вождение в нетрезвом виде.