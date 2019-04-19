Россия приступает к освоению богатейшей нефтяной провинции Крайнего Севера. Больше полувека труднодоступные месторождения Ямала ждали технологический прорыв, который позволит российским нефтяникам не только добывать черное золото в суровых природных условиях, но и доставлять его по назначению.

Россия приступает к освоению богатейшей нефтяной провинции Крайнего Севера. Больше полувека труднодоступные месторождения Ямала ждали технологический прорыв, который позволит российским нефтяникам не только добывать черное золото в суровых природных условиях, но и доставлять его по назначению. Самым эффективным решением оказался Северный морской путь.Вертолет летит над тонкой ниточкой нефтепровода. 100 километров трубы от месторождения к точке отгрузки черного золота. Белая пустыня до горизонта. Это Русский Север.Закончился инструктаж: объясняли, как вести себя при высадке на лед, который сейчас от полутора метров и больше, поэтому достаточно безопасный. И, тем не менее, нужны спасательные жилеты, которые открываются автоматически при попадании в воду. Хоть лед достаточно толстый, обычные машины по нему ехать не могут, провалятся. Поэтому используют "Трэколы" с шириной колес не меньше полуметра.Богатейшее месторождение нефти было открыто еще в 60-х годах прошлого века. Начать добычу и, главное, отгрузку углеводородов тогда не позволяли технологии. Сейчас каких-то минус 25 градусов, а в разгар зимы температура здесь опускается до минус 60. Российским нефтяникам в XXI веке удалось победить стихию."Масштаб проекта колоссальный. Это действительно огромная и очень богатая кладовая, вполне сопоставимая с условиями и богатством месторождений на Ближнем Востоке", — уверен первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Вадим Яковлев.В трех с половиной километрах от берега надо льдами Обской губы теперь возвышается нечто подобное гигантскому крану. Это единственный нефтеналивной терминал в мире, построенный в таких сложных условия. Рекорд установлен не ради амбиций. Отправлять нефть по Северному морскому пути оказалось делом выгодным."Ворота Арктики" – это то, ради чего здесь находятся сотни людей, два ледокола, несколько танкеров, то, для чего здесь круглосуточно идут работы, чтобы через некоторое время терминал вышел на свою максимальную мощность: порядка девяти миллионов тонн в год.США ради таких и даже меньших объемов устраивают государственные перевороты на Ближнем Востоке и в Африке.Российская нефть спокойно перетекает в танкеры, у которых на сегодня есть два направления. "Право руля" — и курс на Дальний Восток, "лево руля" — и в двух шагах — Северная Европа.В акватории Обской губы круглосуточно дежурят ледоколы "Газпром нефти". Это уникальные суда, созданные под конкретную задачу. Они нужны для того, чтобы заводить танкеры в Обскую губу, где глубина небольшая — от восьми до 12 метров, мелководье.Мощные двигатели дизельного ледокола обеспечивают его маневренность. Он способен развернуться на 360 градусов всего за одну минуту. Вода для танкеров всегда открыта. Ледокол может работать сутками. Команду, если необходимо, доставляют по воздуху.Инвестиции в месторождение — более 300 миллиардов рублей. Вернутся они многократно. Государство получит сотни миллиардов и долгосрочный прибыльный проект, рабочие места для тысяч вахтовиков, развитие северных территорий."Мы недавно запустили новые программы: до 40 процентов от стоимости жилья компенсируем тем, кто приобретает его. Те задачи, которые поставил президент, что Север должен развиваться, мы, благодаря нашим крупным компаниям здесь решаем", — говорит губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов."Газпром нефть" распечатала крупнейший нефтяной район. Продвигаясь все дальше на Север, на освоенных территориях она создает основу будущей инфраструктуры. Строительство железной дороги — дело ближайшего будущего. Большая земля, как здесь называют всю остальную Россию, станет гораздо ближе.