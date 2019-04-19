В апреле известная ведущая отмечает два года трезвости. Дана Борисова поделилась, как ей удается противостоять соблазнам и вновь не слететь с катушек.

В апреле известнаяведущая отмечает два года трезвости. Дана Борисова поделилась, как ей удается противостоятьсоблазнам и вновь не слететь с катушек.Знаменитостьпризналась, что в период восстановления буквально бросалась на мужчин. Пословам Даны Борисовой, она просто превратилась в сексоголика – очень хотелось романтики. Ведущая заявила, что втот период у нее было "всего" три мужчины.Сейчас сердце Даны Борисовой свободно. Но она в предвкушении новойлюбви. "Я одна. Но очень жду мая. Осенью 2018-го была "Мистером Х" на "Битвеэкстрасенсов", и один участник предсказал: в конце весны встречу любовь и построюсерьезные отношения", – цитирует звездуТакже Дана Борисоварассказала, как трудно ей было не употреблять спиртное. Ранее она поведала, чтопосле ссоры с дочерью закурилаи даже чуть снова не запила. "Начала и завязала через несколько дней. Специально мочиласигареты, и они становились противными на вкус. Выпить тоже хотелось. Какназло, на первом этаже моего дома открылся бутик с шикарным ассортиментом вин.Часто ходила вокруг магазина", – поделилась ведущая.К счастью, ДанеБорисовой удалось выровнять эмоциональный фон. "Очень помогли занятия в группаханонимных наркоманов, посещала их почти каждый вечер", – отметила она. А когдак ней вернулась дочь, некоторое время живущая с отцом, теледива окончательноуспокоилась.призналась, что ближе к лету открывает собственный салон красоты. Он будетнаходиться в очень удобном месте – в торговом центре, всего в 30 метрах дометро. "Чувствую, готова любые горы свернуть", – оптимистично заключила .