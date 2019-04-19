В апреле известная
ведущая отмечает два года трезвости. Дана Борисова поделилась, как ей удается противостоять
соблазнам и вновь не слететь с катушек.
В апреле известная
ведущая отмечает два года трезвости. Дана Борисова поделилась, как ей удается противостоять
соблазнам и вновь не слететь с катушек.
Знаменитость
призналась, что в период восстановления буквально бросалась на мужчин. По
словам Даны Борисовой, она просто превратилась в сексоголика – очень хотелось романтики. Ведущая заявила, что в
тот период у нее было "всего" три мужчины.
Сейчас сердце Даны Борисовой свободно. Но она в предвкушении новой
любви. "Я одна. Но очень жду мая. Осенью 2018-го была "Мистером Х" на "Битве
экстрасенсов", и один участник предсказал: в конце весны встречу любовь и построю
серьезные отношения", – цитирует звезду
Также Дана Борисова
рассказала, как трудно ей было не употреблять спиртное. Ранее она поведала, что
после ссоры с дочерью закурила
и даже чуть снова не запила. "Начала и завязала через несколько дней. Специально мочила
сигареты, и они становились противными на вкус. Выпить тоже хотелось. Как
назло, на первом этаже моего дома открылся бутик с шикарным ассортиментом вин.
Часто ходила вокруг магазина", – поделилась ведущая.
К счастью, Дане
Борисовой удалось выровнять эмоциональный фон. "Очень помогли занятия в группах
анонимных наркоманов, посещала их почти каждый вечер", – отметила она. А когда
к ней вернулась дочь, некоторое время живущая с отцом, теледива окончательно
успокоилась.
призналась, что ближе к лету открывает собственный салон красоты. Он будет
находиться в очень удобном месте – в торговом центре, всего в 30 метрах до
метро. "Чувствую, готова любые горы свернуть", – оптимистично заключила .