В начале театрального сезона в Сети прошел слух о том, что сына легендарного режиссера Олега Табакова вышвырнули из Табакерки. Павел Табаков рассказал о том, как остался без работы.

В начале театрального сезона в Сети прошел слух о том, что сыналегендарного режиссера Олега Табакова вышвырнули из "Табакерки". Павел Табаковрассказал о том, как остался без работы."Ну да, я перестал играть. Должен был быть ввод в состав, номне о нем никто не сказал, а я знал об этом заранее, потому что всем остальнымучастникам спектакля об этом было сказано. Я посчитал, что если ко мне такоеотношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Зачем. Я немножко гордый – этоправда", – рассказал Павел Табаков в YouTube-шоу "А поговорить?"Сейчас Павел в театре не занят. Он сосредоточился на кино."После ухода Олега Павловича я приходил играть спектаклитак: пришел, надо отыграть. Без особой радости. В театр должно хотеться идти. Уменя этого не было. Я понимал, что не будет того театра, но были надежды, чтопридет новый человек и будет очень круто", – отметил наследник мэтра.Артист отметил, что судить о нынешнем руководстве "Табакерки"и МХТ имени Чехова еще рано. Обо всем расскажут продажи билетов и положительныеотзывы критиков и зрителей. "Я очень люблю "Табакерку". Я хочу, чтобы онпроцветал и шел вперед. Посмотрим, что будет дальше, – рассудил Павел.отметил, что художественный руководитель втеатре может быть назначен "сверху" только в том случае, если учтено мнениетруппы. Артист добавил, что если бы худрукав МХТ имени Чехова выбирала труппа, то этот пост занял быКонстантин Хабенский."Но лучше всего, когда театр сам решает. Можно сделатьхудсовет, но тогда там опытные люди должны быть. Но когда приходит человек,которому в принципе это не очень нужно, который не очень был близок к этомутеатру, то к этому есть вопросики", – рассудил Табаков-младший.После наследник режиссера рассказал, что уход отца еще до концане осознал. "Я живу в осознании того, что человек улетел на другую планету, и яне могу ему позвонить. Я в таком отказе сейчас нахожусь", – говорит .