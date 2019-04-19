Во Владимирской области проходили оперативно-профилактические мероприятия

Во Владимирской области проходили оперативно-профилактические мероприятияС 8 по 12 апреля во Владимирской области проходили оперативно-профилактические мероприятия «Оружие».За пять дней полицейские изъяли из незаконного оборота 22 единицы огнестрельного оружия, больше 1,5 кг взрывчатых веществ и свыше 300 боеприпасов.В разных районах региона правоохранители выявили 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зафиксировали 12 административных правонарушений. В отношении 8-ми лиц возбудили уголовные дела.В Ковровском районе у 36-летнего мужчины оперативники обнаружили ружьё, которое, по заключению экспертов, оказалось самодельно изготовленным, однако пригодным для стрельбы. Также у него нашли банки с порохом и металлическими шариками.А в Судогодском районе в доме 49-летнего мужчины хранилось гладкоствольное ружье. Местный житель рассказал, что нашел оружие на чердаке дома и решил оставить себе.В УМВД России по Владимирской области напоминают: хранение оружия и патронов к нему можно только тем гражданам, которые имеют специальные разрешения.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.