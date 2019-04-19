Вокалист рассказал возьмет ли наследника Никиту с собой в Тель-Авив. В Израиле Сергей Лазарев представит нашу страну на музыкальном конкурсе Евровидение-2019.

Вокалист рассказал возьмет ли наследника Никиту с собой в Тель-Авив.В Израиле Сергей Лазарев представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".Певец поведал, что уже купил своему четырехлетнему сынубилеты на самолет, однако в последний момент передумал. Сергей Лазарев считает,что дома мальчику будет безопаснее, поэтому оставит его в Москве."И мне точно будет спокойнее, потому что иначе на арене во времявыступления я буду думать о том, где он, что с ним, кто с ним в данный момент.В общем, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем овыступлении. Поэтому пусть он смотрит меня по телевизору", – рассказал вокалиство время прямой линии в "Одноклассниках".добавил, что родственников брать на конкурсне будет, так как он едет не развлекаться, а работать. 36-летний артистнамекнул, что близкие ему будут мешать сконцентрироваться."И их нервы будут передаваться мне на сто процентов. Поопыту своего первого выступления на "Евровидении" в 2016 году я планируювыключить телефоны, и работать по принципу "ничего не вижу, никого не вижу,фокусируюсь исключительно на выступлении", – поведал артист.Лазарев добавил, что везет на "Евровидение" одну из лучшихсвоих песен. Композиция Scream, по его мнению, не похожа на то, что он делал раньше."Она абсолютно вне времени и, как мне кажется, будетактуальна и через много лет. В будто есть какая-то магия, и я рад, что онанеформатная. Для меня это бонус", – рассудил . Артист надеется, чтоевропейская аудитория по достоинству оценит его номер. Об этом сообщает KP.ru.