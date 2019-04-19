Противостояние Андрея Разина и лидера группы Ленинград Сергея Шнурова приняло серьезные обороты. Продюсер Ласкового мая подал иск к футбольному клубу Зенит о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Противостояние Андрея Разина и лидера группы "Ленинград"Сергея Шнурова приняло серьезные обороты. Продюсер "Ласкового мая" подал иск кфутбольному клубу "Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян отмечает, что закон должен приять сторону Андрея Разина.По словам общественника, Сергей Шнуров совсем распоясался."Выпускать Шнурова в прямой эфир это уже изначальнобыла довольно сомнительная затея. Все прекрасно знают какие словечки онвставляет. А это неуместное сравнение столицы нашей Родины с женским половыморганом – это вообще за гранью. Надеюсь, что данный контент будет удален. Никтоне вправе осыпать оскорблениями и неуместными сравнениями Москву. На мойвзгляд, давно уже пришло время уравнять телевизионные каналы и YouTube-каналы смиллионной аудиторией. Я говорю о ненормативной лексике, которая запрещена на ТВ,но процветает в популярных каналах в Интернете. Если блогам и каналаммиллионникам будет запрещено воспроизводить контент с матом, то это пойдет напользу всем", – рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, в эфире клубного ток-шоу "Z+" грубо высказался о российской столице. Этислова до глубины души ранили продюсера Андрея Разина. В своих соцсетях он сгоряча "заказал" противника: предложил москвичам пять миллионов за избиение музыканта и защиту в суде. Поостыв,основатель "Ласкового мая" пост удалил и написал новый – не такой кровожадный., в свою очередь, тоже затаил обиду и пожаловался на Разинав прокуратуру. Продюсер в ответ пошел на крайние меры: обратился к Фемиде. Андрей требует обязать "Зенит"удалить выпуск с участием вокалиста "Ленинграда" и любые его фрагменты из Сети. Такжеон хочет, чтобы клуб опубликовал на официальном сайте свою позицию в отношениивысказывания музыканта, которые по мнению Разина "являются по своей форме исодержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленнымправилам в обществе" и говорят "о явном неуважении к нашему обществу,государству и конституции".