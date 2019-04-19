Противостояние Андрея Разина и лидера группы Ленинград
Сергея Шнурова приняло серьезные обороты. Продюсер Ласкового мая подал иск к
футбольному клубу Зенит о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Противостояние Андрея Разина и лидера группы "Ленинград"
Сергея Шнурова приняло серьезные обороты. Продюсер "Ласкового мая" подал иск к
футбольному клубу "Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что закон должен приять сторону Андрея Разина.
По словам общественника, Сергей Шнуров совсем распоясался.
"Выпускать Шнурова в прямой эфир это уже изначально
была довольно сомнительная затея. Все прекрасно знают какие словечки он
вставляет. А это неуместное сравнение столицы нашей Родины с женским половым
органом – это вообще за гранью. Надеюсь, что данный контент будет удален. Никто
не вправе осыпать оскорблениями и неуместными сравнениями Москву. На мой
взгляд, давно уже пришло время уравнять телевизионные каналы и YouTube-каналы с
миллионной аудиторией. Я говорю о ненормативной лексике, которая запрещена на ТВ,
но процветает в популярных каналах в Интернете. Если блогам и каналам
миллионникам будет запрещено воспроизводить контент с матом, то это пойдет на
пользу всем", – рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, в эфире клубного ток-шоу "Z+" грубо высказался о российской столице. Эти
слова до глубины души ранили продюсера Андрея Разина. В своих соцсетях он сгоряча "заказал" противника: предложил москвичам пять миллионов за избиение музыканта и защиту в суде. Поостыв,
основатель "Ласкового мая" пост удалил и написал новый – не такой кровожадный.
, в свою очередь, тоже затаил обиду и пожаловался на Разина
в прокуратуру. Продюсер в ответ пошел на крайние меры: обратился к Фемиде. Андрей требует обязать "Зенит"
удалить выпуск с участием вокалиста "Ленинграда" и любые его фрагменты из Сети. Также
он хочет, чтобы клуб опубликовал на официальном сайте свою позицию в отношении
высказывания музыканта, которые по мнению Разина "являются по своей форме и
содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным
правилам в обществе" и говорят "о явном неуважении к нашему обществу,
государству и конституции".