19.04.2019

2019-04-19 13:25:54

Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет

Тренер по спортивной гимнастке Ренальд Кныш ушел из жизни на 88-м году. Трагическую новость сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.



Ренальд Кныш был наставником олимпийских чемпионок Ольги Корбут и Елены Волчецкой. Он придумал около 30 новых элементов в спортивной гимнастике. В 1964 году специалист был удостоен звания "Заслуженный тренер СССР", передает .