Ведущая передач Здоровье и Жить здорово! Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Она сделала неожиданное заявление.

Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Она сделала неожиданное заявление.В новом выпуске передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" одной из тем была болезнь подагра. Телеведущая вспомнила, как год назад в программе приняла участие певица Юлия Началова. Тогда популярная артистка впервые откровенно рассказала о своем недуге – мигрирующей подагре."Боль такая, что я даже не могу описать. Мне кажется, что даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – призналась исполнительница в отрывке из той передачи, который показали в нынешнем выпуске.Она рассказала, что не сразу нашла оптимальный способ борьбы с болезнью. "Я лечилась и получала диагнозы в разных странах, и подбор терапии занял очень большое время. Для того, чтобы я начала себя хорошо чувствовать, и началась реабилитация. Я теперь слежу за своим организмом и если вдруг что, знаю, как это погасить", – отметила Юлия Началова. Тогда певица выразила убеждение, что справится с недугом, потому что настроена на победу.Отрывок закончился, и Елена Малышева очень серьезно прокомментировала слухи о причинах смерти . В частности, что подагру могли спровоцировать резкое похудение певицы и даже анорексия, которую, по словам близких, она перенесла в молодом возрасте."Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны и как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. Прежде всего потому, что это касается только Юли, только ее семьи... Но а по-человечески, это уже никого не вернет", – заключила Елена Малышева.Напомним, умерла 16 марта в результате заражения крови. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с популярной певицей пришли ее поклонники, близкие и коллеги.