Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.Как передает РИА Новости, об этом Зеленский проинформировал общественность в ходе выступления канала "1+1". Отвечая на вопрос, пожмет ли руку своему политическому оппоненту, основной соперник Порошенко напомнил, что ранее действующий президент пообещал рубить коррупционерам руки и он не уверен, что "что у меня будет, что ему пожать".В ходе первого тура президентских выборов на Украине 31 марта лидерами стали Зеленский и Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля. По данным соцопросов за Зеленского готовы проголосовать около 72% украинцев, за Порошенко — около 25%.