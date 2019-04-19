На Украине состоялись долгожданные стадионные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Для лидера Незалежной это была последняя возможность изменить ситуацию в свою пользу. Но шоумен такого шансы главе государства не дал: Зеленский умело поддержал образ человека из народа и задал Порошенко вопросы, на которые тот не смог ответить.

На Украине состоялись долгожданные стадионные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Для лидера Незалежной это была последняя возможность изменить ситуацию в свою пользу. Но шоумен такого шансы главе государства не дал: Зеленский умело поддержал образ "человека из народа" и задал Порошенко вопросы, на которые тот не смог ответить.Выступление пока еще главы государства напоминало агонию обреченного человека, предсмертные конвульсии перед лицом неминуемой гибели. Порошенко не говорил, а неистово орал, срывая голос. Про войну, патриотизм и защиту "батькивщины" от происков "коварного Кремля".В общем, ничего нового к дебатам Петр Алексеевич не придумал. Все та же порядком протухшая риторика, которую лидер Незалежной и его окружение все еще надеются скормить обнищавшим согражданам, берущим кредиты ради оплаты коммуналки.Порошенко позарез нуждался в победе. Ему было необходимо показать, что только он, политик с 20-летним стажем, сможет руководить Украиной в непростой период ее истории. И что человек, стоящий рядом с ним на сцене, непременно провалит столь серьезную миссию в силу банальной неопытности.Сделать это уходящему президенту не удалось, смотрелся он крайне неубедительно. Полное отсутствие конкретики и нескончаемый поток пафосных, но пустых фраз, ясно дали понять: Порошенко нечего предложить собственному народу – снова война и дальнейшее "затягивание поясов" ради борьбы с мифической "российской агрессией".же нужно было просто продержаться и не упасть лицом в грязь. Зашкаливающий за 70% рейтинг не оставляет сомнений в исходе президентских выборов даже у самых закоренелых скептиков.И "слуга народа", талантливый шоумен, прекрасно справился со своей задачей. Острые, сами собой напрашивающиеся вопросы про падение экономики, обнищание населения, продолжающуюся войну и пухнующие карманы главы государства и его окружения."Почему у самой бедной страны Европы самый богатый президент", – спросил Зеленский оппонента. И получил в ответ серию громких, пафосных, но пустых фраз, лишенных всякой конкретики.Выборы еще не состоялись, но Порошенко смирился с участью проигравшего. "Готовы ли вы, – обратился уходящий президент к оппоненту, – сделать все, чтобы олигарх Коломойский и его окружение были отсечены от доступа к государственным ресурсам". В ответ – твердое и решительное "да" с последующим восторженным ревом толпы.Победитель президентских выборов уже определен, передача власти от одного олигарха к другому уже началась. То, что мы увидим 21 числа, будет формальным мероприятием.Выиграет ли от смены лиц и фамилий в высоких кабинетах простой народ? Большой вопрос.