В питомниках Владимирского лесхоза уже подготовили тысячи саженцев сосны и ели

В питомниках Владимирского лесхоза уже подготовили тысячи саженцев сосны и елиВо Владимирской области начинается традиционная массовая общественно-экологическая акция, которая будет проходить в апреле – мае во всех районах региона с участием волонтёров, студентов, школьников и неравнодушных жителей.В рамках нацпроекта «Экология» с 2019 года в нашем регионе реализуют проект «Сохранение лесов Владимирской области». В этом году предстоит провести лесовосстановительные работы на площади 5 тысяч гектаров, а к 2024 году довести их объём до 7 тысяч гектаров. Всероссийский день посадки леса должен стать одним из наиболее значимых общественных мероприятий в области. Местные жители с радостью принимают активное участие в этой экологической акции. По итогам прошлого года в её рамках более 1600 владимирцев высаживали леса на площади 63,4 гектрара.Всероссийский день посадки леса стартует 22 апреля в Александровском районе. Во Владимире акцию наметили на 6 мая. Центральное и завершающее её мероприятие пройдёт 18 мая в Ковровском районе недалеко от Доброграда, куда добровольцев привезут из Владимира и Коврова. Организатор акции - департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области.Для экологической акции в питомниках Владимирского лесхоза и арендаторов лесных участков уже подготовили тысячи саженцев сосны и ели.