В регионе ввели особый противопожарный режим

В регионе ввели особый противопожарный режимВо Владимирской области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин.Только за последние несколько дней произошло 2 лесных пожара в Киржачском и Ковровском районе общей площадью 0,6 гектара. Их локализовали в первые часы после возгорания. В те же дни отметили 13 сельхозпалов. Эти факты потребовали оперативного принятия мер.Жителям региона категорически запретили разведение костров, проведение пожароопасных работ, в том числе на дачах, огородах и в садах.Органы местного самоуправления должны усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, обеспечить безопасность жителей, привлечь добровольцев для патрулирования территории, запретить посещение лесов.В мэрии напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима может грозить штраф на граждан - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.Если по вине нарушителя начался лесной пожар, то штраф увеличивается: на граждан - 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 до миллиона рублей.