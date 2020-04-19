В список попали транспортные компании, магазины, ветеринарные организации.

Более 500 организациям и индивидуальным предпринимателям Петушинского района Владимирской области разрешили работать в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба администрация области.В список попали организации, осуществляющие деятельность в сфере жизнеобеспечения, транспортного обслуживания, промышленного производства, неотложных ремонтных работ, дезинфекции, ветеринарии, почтового обслуживания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, аптеки, медицинские учреждения и автозаправки.Перечень организаций опубликован на сайте администрации Владимирской области и на портале администрации Петушинского района.Ранее сообщалось, что карантин был установлен на территории Петушинского района Владимирской области 16 апреля.