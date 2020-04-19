Мадридский Атлетико заинтересован в приобретении нападающего Зенита Сердара Азмуна. Один из сильнейших клубов Испании готов заплатить за 25-летнего иранца 15 миллионов евро.

Мадридский "Атлетико" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Один из сильнейших клубов Испании готов заплатить за 25-летнего иранца 15 миллионов евро.Как сообщает "Спорт-Экспресс", на Азмуна также претендует итальянский "Наполи". Также конкуренцию им могут составить "Эвертон", "Лестер" и "Вест Хэм"."Зенит" может продать Сердара не меньше, чем за 35 миллионов. В 29 встречах нынешнего сезона Азмун забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.