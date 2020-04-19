Популярная героиня реалити-шоу Дом-2 Ольга Рапунцель пожаловалась на лишние килограммы и отечность. Сейчас девушка находится на последнем месяце беременности – скоро на свет появится вторая дочь самой гармоничной пары скандального телепроекта.

Популярная героиня реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на лишние килограммы и отечность. Сейчас девушка находится на последнем месяце беременности – скоро на свет появится вторая дочь самой гармоничной пары скандального телепроекта."Я так округлилась. Вы тоже это заметили? Да, я снова набрала много кг за эту беременность и в первую беременность с Василиской тоже сильно поправилась. Так еще я начала отекать, но меня это никак не смущает", – написала Рапунцель на своей страничке в Инстаграм. При этом звездная участница телепроекта понадеялась, что ей удастся быстро прийти в форму, как и после первой беременности.Комментируя изменения в собственной фигуре, молодая мама отметила, что все ее мысли только о будущей дочери. "А вообще думать о своей фигуре во время беременности – это эгоизм! У правильной мамы все мысли должны быть только о здоровье будущего малыша", – считает Рапунцель.17 Апр 2020 в 8:59 PDTОна также посетовала, что пандемия коронавируса повлияла на планы семьи – девушка собиралась рожать дома, но из-за эпидемии и карантина вторая дочка появится на свет на Сейшельских островах. Рапунцель вместе с супругом Дмитрием Дмитренко и двухлетней дочерью Василисой сейчас находятся на тропической площадке телепроекта и не могут вернуться в Россию.