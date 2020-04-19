По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались еще 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с пневмонией и сопутствующими заболеваниями.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались еще 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с пневмонией и сопутствующими заболеваниями.У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Уточняется, что скончавшийся 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом, 37-летней жертве заболевания был поставлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого", передает ТАСС. В результате общее число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания, увеличилось до 176.Среди сопутствующих заболеваний — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из скончавшихся проходили лечение в федеральной больнице, еще один наблюдался в частной клинике, сообщает "Интерфакс".Всего за прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано 2 649 новых случаев заражения, общее число заразившихся в столице составило 20 754. По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России было зарегистрировано 36 793 случая заражения, скончались 313 человек.Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы вне зависимости от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры были введены для уменьшения перемещений граждан по городу.