Впервые с середины февраля текущего года в Южной Корее было зарегистрировано всего восемь случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. В итоге общее число случаев инфицирования выросло до 10 661, выздоровели 105 человек, двое из заболевших скончались.

Впервые с середины февраля текущего года в Южной Корее было зарегистрировано всего восемь случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. В итоге общее число случаев инфицирования выросло до 10 661, выздоровели 105 человек, двое из заболевших скончались.При этом пять из восьми новых случаев заражения завезены из-за границы, три имеют местное происхождение. Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего, закрылись спортивные, развлекательные и религиозные учреждения, до 19 апреля жителей страны просили без крайней необходимости раз не покидать свои дома, напоминает РИА Новости.Несмотря на то, что суточный прирост заболевший в Южной Корее продолжает устойчиво снижаться, карантинные службы страны отмечают довольно большое число случаев заражения из неизвестного источника: за последние две недели медики не смогли отследить причину заражения для 18 пациентов, что может означать наличие неучтенного источника коронавируса. В связи с этим граждан во избежание образования новых очагов заражения просят строго соблюдать правила социального дистанцирования и профилактики вируса.