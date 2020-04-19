В России начнут тестировать на коронавирус собак и кошек. Заниматься этим будет Россельхознадзор. Таким образом специалисты смогут оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Экспресс-тесты в первую очередь поступят в крупные города, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты.

В России начнут тестировать на коронавирус собак и кошек. Заниматься этим будет Россельхознадзор. Таким образом специалисты смогут оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Экспресс-тесты в первую очередь поступят в крупные города, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. Тем временем, хозяева собак и кошек в эти дни должны задуматься не только о собственной безопасности. Вирус, как оказалось, угрожает и их питомцам.Жизнь в самоизоляции почти не изменилась. Несмотря на коронавирус, три раза в день она выгуливает своих питомцев. Владельцам собак официально в эти дни разрешили выходить на улицу. Но не дальше ста метров от дома. Как признается женщина, они и без пандемии дальше не ходили. "Есть вдоль дороги обочина с травой, там никто не ходит, и в принципе для нас это как раз 100 метров. жизнь в изоляции для нас не изменилась", — признается Светлана Хорошенюк, жительница Омска.В отличии от России, где в разгар пандемии с собакой на улицу выйти можно без ограничений, в других странах к этому подошли не так лояльно. Например, в Узбекистане, выгуливать своего питомца в условиях карантина сейчас разрешено только раз в день. В режиме самоизоляции безопасность нужно соблюдать не только людям, но и животным. Во-первых, держаться от других владельцев собак на расстоянии 1,5 метров. Во-вторых, не позволять никому гладить своих питомцев. В-третьих, чаще мыть руки после общения с собакой или кошкой. И не позволять себя облизывать.Понимая, что опасный вирус в дом можно принести не только на одежде и обуви, но и на лапах и шерсти своих питомцев, Илона Захарова дезинфекции в эти дни уделяет особое внимание. Владелец столичного питомника американских стаффордширских терьеров после каждой прогулки обрабатывает ошейники, поводки и самих собак.Случаев заражения коронавирусом человека от животного нет. Но существует другая версия. Что это сугубо людская болезнь, может угрожать питомцам. "На официальном сайте ВОЗ есть информация, что данное заболевание обнаружено у нескольких собак, кошек и даже тигра. В настоящее время не доказан факт передачи инфекции от животных к человеку. По официальным данным, инфекция передается только от человека к человеку", — заверил Дмитрий Щусов, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Омской области.Чтобы окончательно понять влияние коронавируса на животных, в России начнут тестировать собак и кошек на CОVID-19. В первую очередь тест-системы поступят в крупные города и там, где есть международные аэропорты. Проверять также будут и тех питомцев, которые вернулись с владельцами из-за рубежа.