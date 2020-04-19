Общее число зараженных коронавирусом достигло 66 человек.

Еще 13 человек заразились коронавирусной инфекцией в Костромской области по данным на 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло 66 человек.Выявлены новые случаи заболевания в Судиславском районе, увеличилось количество заболевших в Шарьинском, Буйском, Нерехтском районах и Костроме.«Причиной увеличения количества заболевших все чаще становится миграция граждан внутри региона и за его пределами во время режима самоизоляции. Из 13 выявленных случаев половина – это результат нарушения самоизоляции, посещение знакомых и родственников, поездки за пределы района и Костромской области»,- говорится в сообщении.