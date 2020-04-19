Всего в регионе уже 225 заболевших COVID-19

К утру 19 апреля во Владимирской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердился у 10 жителей Ковровского района, у 6 владимировцев, 5 случаев зафиксировали в Муромском районе, 3 - в Собинском, 2 - в Кольчугинском, и один - в Киржачском.Всего во Владимирской области зарегистрировано уже 225 заболевших коронавирусом, среди которых пятеро - умерли, а 11 пошли на поправку.