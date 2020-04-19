Правительство Испании хочет продлить действие режима повышенной готовности в стране для борьбы с распространением коронавируса до 9 мая включительно. Об этом сообщил глава испанского правительства Педро Санчес в своем телеобращении к согражданам 18 апреля.

Правительство Испании хочет продлить действие режима повышенной готовности в стране для борьбы с распространением коронавируса до 9 мая включительно. Об этом сообщил глава испанского правительства Педро Санчес в своем телеобращении к согражданам в субботу, 18 апреля."На сегодняшний день невозможно отменить меры по изоляции", — заявил премьер, выдержки из речи которого приводит ТАСС.При этом Санчес пообещал некоторое послабление для детей с 27 апреля, чтобы они могли выходить на улицу.Решение о продлении режима повышенной готовности до 9 мая теперь должна одобрить нижняя палата испанского парламента.Между тем МВД Испании подготовило новые штрафы для нарушителей режима самоизоляции.Введение режима повышенной готовности из-за распространения инфекции Совет министров королевства одобрил 14 марта. Он предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Образовательные учреждения, кафе, бары, спортзалы, парки, а также развлекательные заведения закрыты. Испанцам можно выходить из дома только на работу, за продуктами, а также в аптеку или больницу.На данный момент в стране зафиксировано около 192 тысяч случаев заболевания, свыше 20 тысяч человек умерли.