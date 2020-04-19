Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллиона человек. Ученые продолжают изучать COVID-19: помимо разработки вакцины, исследователи узнают о новых симптомах инфекции. Последние новости о коронавирусе на 19 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллиона человек. Ученые продолжают изучать COVID-19: помимо разработки вакцины, исследователи узнают о новых симптомах инфекции. Последние новости о коронавирусе на 19 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 243 710;Умерли – 154 232;Выздоровели – 569 588.По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 2,2 миллиона человек. Вылечились 569 тысяч человек, умерли – 154 тысячи. Количество зараженных в США превысило 700 тысяч человек, в Испании – 190 тысяч, в Италии – 172.Американские ученые выявили новый симптом коронавируса. О заражении COVID-19 может свидетельствовать покраснение глаз, считают исследователи из Йельского университета.Новый симптом – крайне редкий, проявляется он редко, заявили ученые. Покраснение глаз может быть симптомом вызванного аллергией конъюнктивита, а не коронавирусной инфекции.Коронавирус в РоссииЗаболели – 36 793;Умерли – 313;Выздоровели – 3057.За последние сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом в России. Общее число заболевших COVID-19 превысило 36793, более трех тысяч человек выздоровели.Действующий с конца марта режим всеобщей изоляции из-за коронавируса продили все российские регионы. Некоторые – на неделю, другие – до конца апреля или до особого распоряжения.Также в половине субъектов Федерации действует особый режим передвижения из-за коронавируса в России. Въезд в отдельные населенные пункты ограничен, введы справки и маршрутные листы для следования из одного пункта в другой.Тем временем вспышка коронавируса произошла в психиатрической клинике в Архангельской области. Заразились более 50 пациентов, около 100 ожидают результатов анализов. Сообщается, что разносчиком COVID-19 стала одна из работниц медучреждения.Коронавирус в МосквеЗаболели – 20 754;Умерли – 148;Выздоровели – 1 517.Коронавирус в Москве за прошедшие сутки выявлен у 2649 человек. По словм столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, большинство жителей города – 60% – переживают заболевание бессимптомно. За последнюю неделю этот показатель увеличился на 20%, уточнил чиновник.С 22 апреля вносятся изменения в действующий в Москве пропускной режим. Горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии электронных карт "Тройка", "Стрелка", а также месячных проездных и социальных карт. Их номер нужно вносить в цифровой пропуск. Сделать это нужно минимум за пять часов до поездки. Владельцам автомобилей нужно вносить в пропуска номера транспортных средств.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква20 7541481 517Россия36 7933133057США702 27236 92358 233Весь мир2 243 710154 232569 588Коронавирус | | || | | | |