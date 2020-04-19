Сделать содержание в камерах СИЗО платным для заключенных предложил министр юстиции Украины Денис Малюська. Правительство может поддержать его инициативу уже в среду.

Сделать содержание в камерах СИЗО платным для заключенных предложил министр юстиции Украины Денис Малюська. Правительство может поддержать его инициативу уже в среду.Речь идет о камерах повышенного комфорта. Потому что есть камеры, где условия лучше, и есть где – хуже. Получаемые за комфортабельные камеры деньги можно будет аккумулировать в специальном фонде, а потом из этих средств делать ремонт в бесплатных камерах.Малюська опубликовал видеообращение в Facebook. Чиновник выразил надежду, что собранные средства позволят провести тюремную реформу.