Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы Церковь и мир на телеканале Россия 24.

Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Митрополит сослался на книгу иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего". Труд был издан в 1975 году. Автор собрал свидетельства людей, видевших НЛО, и сравнил их рассказы с историями о явлениях бесов, которые имеются в каждой житийной литературе. И доказал, что на самом деле люди видели демонов.В то же время митрополит отметил, что Церковь верит в существование ангелов и демонов, поскольку оно подтверждается многовековым опытом.