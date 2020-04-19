19.04.2020

2020-04-19 14:10:06

Митрополит Тихон поздравил православных с Пасхой

В ночь с 18 на 19 апреля 2020 года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Пасхальные торжества в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря города Владимира. Он обратился к православным с Пасхальным посланием, в котором призвал не паниковать и не отчаиваться в это непростое время.

«О ПАСХА ВЕЛИЯ, И СВЯЩЕННЕЙШАЯ, ХРИСТЕ!» (Пасхальный канон, творение св. Иоанна Дамаскина) ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Возлюбленные о Господе братья и сестры! Поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресен ием! Воскресение – это не просто событие, которое произошло в древности. Воскресший Христос жив, пребыва- ет среди нас, озаряя всю вселенную блистаниями Своей Победы над смертью и свидетельствуя, что Он воистину Сын Божий. Пасха Господня открывает нам славу Его Божества, сокровенную до того под покровом смирения. Пасха – это великая радость, ибо Воскресением Го- спода нашего Иисуса Христа из мертвых завершился Искупительный подвиг спасения человека. Христос воскрес, смерть не смогла удержать в своей власти Того, Кто есть Источник вечной жизни, Кто по Своему Божеству и есть Воскресение и Жизнь. Воскресение Сына Божия утверждает абсолютную победу над грехом и его следствием – смертью. Более того, через Свое Воскресение Спаситель и нас, грешных, делает победителями смерти, даруя предначатки бессмертия нашему смертному естеству: «Никто же да не убоится смерти, — восклицает святой Иоанн Златоуст в своем «Огласительном слове», — свободи бо нас Спасова смерть». Воскресший Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение для всех людей, которые восстанут от тли в великий день Страшного суда Господня.

Отныне смерть ниспровергнута, ее извечная тень рассеяна светом Пасхи Христовой. Расторгнуты узы ада, и мы избавлены от мучительства. Поэтому так восторженно трепещет душа христианина в день Святой Пас- хи – светозарная ночь Воскресения Христова является провозвестницей будущего дня общего воскресения. Это поистине Пасха Великая, Пасха, двери райские нам отверзающая, Пасха, являющая нетление и вечную блаженную жизнь в любви Небесного Отца. И хотя на земле мы находимся в странствовании по пути к блажен- ной вечности — к Пасхе будущего века в невечернем дне Царствия Христова, — нам, по неложному обетованию Сына Божия, уготована спасительная доля стать «сынами воскресения» (Лк. 20,36). Пасха есть древнейший праздник Христианской Церкви. Древняя, первенствующая Церковь соединяла в нем два воспоминания – и о страданиях Христа, и о Его Воскресении. Для их обозначения употреблялись особые наименования — Пасха страданий и Пасха Воскресения. Призывая нас славить Воскресение Христово, Православная Церковь напоминает и о Пасхе страданий, о том, что эта великая радость дарована нам Крестом Христовым: «Се бо прииде Крестом радость всему миру». Мы принадлежим Христу Распятому и Воскресшему, Который пострадал за нас и воскрес, чтобы нас совоскресить с Собою. И мы должны всеми силами стараться исполнять то, чего Он ожидает от нас: с тер- пением нести свой крест и с любовью исполнять Его святые заповеди: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, — говорит Христос, — тот любит Меня» (Ин. 14,21). Не будем забывать, что прародительский грех прощен лишь священной ценой крови распятого на Кресте Божественного Страдальца, Его мучениями был возвращен потерянный Рай, к которому мы стремимся. Поэтому Церковь, рождая нас в купели святого Крещения и надевая на нас нательный крест, не обещает нам лег- кой и безмятежной жизни. С этого момента каждый новый христианин становится на особую стезю — путь

крестоношения, освященный Самим Господом нашим Иисусом Христом. Этот путь, путь возвращения к нашему Отцу Небесному, предначертан в святом Евангелии. Это путь поистине Голгофский, орошаемый потом трудов и слезами покаяния, путь сквозь терния скорбей и искушений – путь бес- кровного мученического подвига. Это поприще борьбы со злом, с самим собой, со своей гордостью и страстями. Ни один из светочей праведности – ни апостолы, ни святители, ни преподобные, – никто не избежал это тяжкого пути. И только лишь живоносный невечерний свет Евангелия Христова способен стать маяком для жаждущей спасения души на этом целожизненном крестоносном пути. Только Божия благодать, помощь Христа Спасителя, Который крестом проложил нам путь в Царствие Небесное и даровал всепобеждающую силу против духов злобы поднебесной, может помочь смиренно нести и наш жизненный крест – знамя Победы над смертью. Так всегда было и в жизни каждого отдельного человека, и в жизни всей нашей страны. Нынешний год, возлюбленные о Господе братья и сестры, для нашего Отечества знаменателен весьма важной юбилейной датой. 9 мая, нам предстоит празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ниспосланной Богом в пасхальные дни 1945-го года. Окончание войны совпало с Пасхой Христовой в том победном 45-м году. Это было 6 мая — день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя православных воинов. Через три дня был назначен праздник Великой По- беды нашего народа — 9 мая! В те священные памятные дни пасхальная радость о Воскресении Христовом сливалась с радостным благодарением Богу, даровавшему Победу над фашистами нашим дедам и отцам. А благодарственные молитвословия сопровождались заупокойными молитвами о многочисленных воинах, на поле брани за Веру и Отечество жизнь свою положивших и от ран скончавшихся — о тех, кто не дожил до долгожданного Дня Победы.

Даже в самые тяжелейшие годы войны православные люди России непоколебимо верили в победу добра над злом. В своем Пасхальном Послании 1942 года Блаженнейший Митрополит Московский Сергий писал: «Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто тучами... Но тьма не победит света, хотя бы на время и заслоняла его... ‘‘Воскресе Христос — и падоша демони. Воскресе Христос — и радуются Ангели’’. Да возрадуемся и мы с ними, празднуя победу Христову над адом и смертию во веки и во временной жизни здесь, на земле!» Война, очевидное и немыслимое зло, подвергла переоценке все стороны человеческого бытия, вернула людей к реальностям жизни и смерти. Великая Победа изменила вектор церковно-государственных отношений, укрепила разрушенную большевиками Церковь, защитила духовенство и верующих мирян от преследований и дальнейших репрессий, вернула русский народ на спасительные стези покаяния и благочестия. К сожалению, спустя 75 лет мы вновь видим, как выстраданные в пекле войны традиционные духовно- нравственные ценности открыто попираются, а пропаганда греха сопровождается нападками на Церковь. Оскорбляется память наших благочестивых предков, память защитников Отечества, оскорбляются и попираются тысячелетняя история, культура и святыни русского народа. Не может созидаться благоденственное и мирное житие в обществе, в котором допускается кощунство над святыми именами, христианскими сим- волами и священными событиями христианской истории, где нормой становится глумление над чувствами и достоинством верующих граждан, где нормой жизни становится грех. Очевидным следствием этих прискорбных явлений стал новый опасный вызов, с которым столкнулось сегодня все человечество. В специальном заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, посвященном этой проблеме, говорится, что Православная

Церковь всегда несла свое спасительное служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Священный Синод призывает нас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращает особое внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. В эти святые пасхальные дни призываю всех, дорогие отцы, братья и сестры, к усиленной молитве и покаянию. Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры! Несмотря на усилившиеся проявления злобы побежденного Христом ада, будем сегодня и всегда утешаться дарами Пасхи Христовой, связавшей смерть в ее собственном жилище! Будем помнить, что Христос победил этот мрачный ад, поглощавший человеческие души. Погибельная тьма содрогнулась от гласа Его и в трепет пришли адские силы, увидев Свет Воскресения Христова. Будем твердо стоять за Веру Православную и Русь Святую! Вечная память нашим предкам-героям! Будем благодарить Бога за дарованную нашему на- роду Великую Победу в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с радостной Пасхой Христовой — «Праздником праздников и Торжеством из торжеств»!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!