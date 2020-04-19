Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах помог своей малой родине во время пандемии коронавируса. Египетский футболист закупил для своей родной деревни Нагриг тысячи тонн продуктов.

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах помог своей малой родине во время пандемии коронавируса. Египетский футболист закупил для своей родной деревни Нагриг тысячи тонн продуктов.Как сообщает РИА Новости, в родной деревне Салаха была проведена дезинфекция. На деньги игрока "Ливерпуля" были закуплены средства защиты и продукты. Сам Мохаммед призвал земляков строго соблюдать санитарные нормы.В Египте выявлено более тысячи заболеваний коронавирусом. 224 человека умерли.