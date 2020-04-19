В субботу в Москве скончался на 77-м году жизни писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков.

В субботу в Москве скончался на 77-м году жизни писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков.О печальном событии сообщил журналист Андрей Колесников. По его словам, Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больницеАлександр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года. С 1972 года он профессионально занимался журналистикой: был корреспондентом газеты "Гудок", заместителем главного редактора "Московских новостей", специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома "Коммерсант", обозревателем "Столичной вечерней газеты", заместителем главного редактора журнала "Новый очевидец", напоминает ТАСС.В 1975 году Кабаков начал писать юмористические рассказы, в 1988 году написал роман "Невозвращенец", опубликованный годом позднее. Также он известен как автор произведений "Заведомо ложные измышления", "Ударом на удар", "Сочинитель", "Похождения настоящего мужчины", "Самозванец", "Последний герой", "Московские сказки", "Подход Кристаповича", "Путешествия экстраполятора и другие сказки", "Беглец" и других.Книги Александра Кабакова изданы в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае и других странах. За роман "Все поправимо" Александр Кабаков был удостоен престижной литературной премии "Большая книга".