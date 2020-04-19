В период эпидемии правительство РФ решило не составлять какой-то окончательный список стратегических предприятий, потому что все меняется. Спрос и предложения гуляют - зигзагами. Но жизнь состоит из парадоксов.

В период эпидемии правительство РФ решило не составлять какой-то окончательный список стратегических предприятий, потому что все меняется. Спрос и предложения гуляют — зигзагами. Но жизнь состоит из парадоксов. Нестандартные решения принимаются и по принципу "нет худа без добра". Худо — это, что с наступлением тепла наши неуемные люди вновь принялись палить траву. В Сибири уже пошли лесные пожары. Конечно, только этого сейчас не хватает. Ровно это подстегнуло возобновление производства на таганрогском авиазаводе, где делают самолеты-пожарные Бе-200.Опять же худо – это то, что, к сожалению, даже на фоне коронавируса в окружении Трампа пытаются продолжать конфронтацию. Например, недавно обвинили Москву в проведении неких экспериментов с ядерным оружием в обход Договора СНВ, который именно Москва предлагает продлить. Не это ли подтолкнуло возобновление модернизации российских ядерных бомбардировщиков на Казанском авиазаводе? Но как восстанавливать производство в таких условиях, как сейчас?В эти дни проходные всех заводов Объединенной авиастроительной корпорации в составе "Ростеха" выглядят одинаково – с той лишь разницей, что в Таганроге термометр подносят к виску, в Казани — к шее сотрудника, а в Комсомольске на Амуре — к запястью.Авиастроители закупили тонны антисептиков. Помогают военные специалисты войск радиационной и химической защиты.Завод в Комсомольске-на-Амуре — градообразующее предприятие и само как город. Автобусы, на которых люди ездят по его улицам, тоже дезинфицируют.Маски. На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева начали шить многоразовые. Изменили формат совещаний — из замкнутого кабинетного пространства вышли на улицу.В медсанчасти — новенький флюорограф. Организован бокс с отдельным входом. Есть защитная одежда.Дома остались сотрудники "65+" и молодые мамы (детские сады не работают). В КБ, цеха, испытательные центры вернулись тысячи человек."После положительной оценки и повторной проверки Роспотребнадзора мы стали вызывать людей для того, чтобы вернуться в наш стандартный рабочий график", — сказал Михаил Грезин, управляющий директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.Все — ради того, чтобы в сезон пожаров не оказаться наедине со стихией без одного из самых незаменимых помощников. Легендарная модель. На ней испытывают все системы и агрегаты, которые потом идут в серию.И добрый знакомый нашей съемочной группы. Однажды вместе летали и даже плавали. После того как открывается грузовой люк, две лодки способны сойти на воду и принять на борт до 40 потерпевших. Причем здесь же им будет оказана первая помощь.Самолет проявил себя в России, Греции, Португалии, Испании, Франции, Индонезии. За время, что мы не виделись, не простаивал.В сентябре прошлого года вот именно эта машина была представлена на международной выставке в Стамбуле, потом перебазировалась в Анталию, где почти в течение месяца тушила лесные пожары.Заработал Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова, а значит, взлетит и стратег — самый тяжелый в мире военный сверхзвуковой самолет. В небе – элегантный "Белый лебедь".Создатели самых современных истребителей, самолета пятого поколения, Superjet изменения ощутили в цехах, что постоянно моют и проветривают.По-новому теперь и в столовой. Еда по-прежнему вкусная, но рассадка — словно на ЕГЭ. За обедом с соседом уже не поболтать. Социальная дистанция.Заводы пошли на беспрецедентные меры безопасности и серьезные затраты."Авиационная техника не должна стоять на земле, она должна работать в воздухе", — подчеркнул Владимир Владимиров, начальник летно-испытательного комплекса Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, заслуженный летчик-испытатель России.Да, есть непрерывные производства, которые нельзя остановить, гособоронзаказ, чей срок не перенести, зарплаты, занятость сотрудников. Но главное — безопасность страны, которая напрямую зависит о надежности и размаха этих крыльев.