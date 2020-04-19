Как из-за коронавируса теперь по-новому происходит регистрация браков в Самарской области?

Как из-за коронавируса теперь по-новому происходит регистрация браков в Самарской области?Праздничное настроение сегодня, кажется, не испортят ни маска, ни перчатки. На входе молодоженам измеряют температуру. Если она выше нормы, регистрация не состоится. В отделениях ЗАГС самарской области соблюдают все санитарные нормы. Спустя несколько карантинных недель здесь вновь принимают пары для заключения брака.В зале регистрации готовятся встретить первую пару. Перед началом церемонии все помещение дезинфицируется. Тщательно обрабатывают предметы мебели. Особое внимание уделяет коробочке для колец и ручкам, которыми молодожены поставят одну из самых важных подписей.Без гостей и фотографов. Из привычного — только "Свадебный марш". Маску разрешают снять на пять минут во время церемонии. Но поцелуи запрещены."Мы изначально понимали всю ситуацию и были готовы к суровым обстоятельствам. И мы пришли. Главное — собственное присутствие", — сказали молодожены.Свадебное путешествие откладывается на неопределенный срок. Рестораны и банкетные залы закрыты на время карантина."Отмечать теперь будем чуть позже, когда все будет стабильно", — говорят молодожены.Свадебная индустрия региона возобновила работу частично. Например, салоны красоты работают официально, соблюдая все меры безопасности. Здесь принимают клиентов, делают прически и маникюр.А вот на свадебные наряды можно смотреть пока только на витрине. Белое платье невестам купить невозможно. В условиях карантина магазины закрыты.Цветочные магазины работают только с доставкой. Букет невесты — пока услуга непопулярная. Хотя ассортимент в магазинах сейчас разнообразнее, чем до карантина. Европейские рынки закрыты — лучшие цветы отправляют в Россию.По решению местных властей торжества будут разрешены с лета. На эти даты принимают бронь и рестораны. Дальше не планируют, но все надеются на лучшее.