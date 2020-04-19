Отец чемпиона Формулы-3 гонщика программы SMP Racing Роберта Шварцмана Михаил Шварцман скончался на 52 году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Отец чемпиона Формулы-3 гонщика программы SMP Racing Роберта Шварцмана Михаил Шварцман скончался на 52 году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Накануне Роберт Шварцман сообщил на своей странице в социальной сет, что его отец болен. У Михаила Шварцмана был обнаружен COVID-19. Роберт сообщал, что его отец находится в больнице две недели и ему стало несколько лучше. Однако в субботу Михаил Шварцман умер, сообщает Чемпионат.com.20-летний Роберт Шварцман является одним из самых перспективных гонщиков России. В прошлом году он был включен в программу поддержки Ferrari.