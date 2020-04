На первое место в чарте медиаплеера iTunes в Великобритании вышла композиция, которую записал 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур для сбора пожертвований для помощи британским врачам, борющимся с коронавирусом.

На первое место в чарте медиаплеера iTunes в Великобритании вышла композиция, которую записал 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур для сбора пожертвований для помощи британским врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщает издание Sky News.Речь идет о песне You"ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок). Это ремейк произведения американских композиторов Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, написанного для мюзикла "Карусель" в 1945 году. Позже мелодия стала гимном английской команды "Ливерпуль".В годы Второй мировой войны песня была очень популярной, потом ее забыли. Чарт iTunes композиция возглавила после того, как ее упомянула королева Елизавета II в своем воскресном телеобращении к британцам две недели назад. Монархиня тогда пообещала подданным, что после сложного этапа самоизоляции они вернутся к обычной жизни.Том Мур, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения Великобритании. Чтобы привлечь внимание людей, он выложил в интернете фото, на котором обходит на ходунках свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Мужчина пообещал делать 100 кругов в день длиной 25 метров каждый, пока будут приходить средства. Примечательно, что 30 апреля ветерану исполнится 100 лет.Ремейк You"ll Never Walk Alone Мур записал совместно с британским тенором Майклом Боллом. Эта композиция сумела обойти в чарте iTunes песню We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее несколько дней назад перезаписала 103-летняя английская певица Вера Линн также для того, чтобы собрать деньги и помочь врачам.Ветеран Томас Мур в ходе своей акции планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, но размер пожертвований составил уже более 23 миллионов фунтов.