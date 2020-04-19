На первое место в чарте медиаплеера iTunes в Великобритании вышла композиция, которую записал 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур для сбора пожертвований для помощи британским врачам, борющимся с коронавирусом.
На первое место в чарте медиаплеера iTunes в Великобритании вышла композиция, которую записал 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур для сбора пожертвований для помощи британским врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщает издание Sky News.
Речь идет о песне You"ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок). Это ремейк произведения американских композиторов Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, написанного для мюзикла "Карусель" в 1945 году. Позже мелодия стала гимном английской команды "Ливерпуль".
В годы Второй мировой войны песня была очень популярной, потом ее забыли. Чарт iTunes композиция возглавила после того, как ее упомянула королева Елизавета II в своем воскресном телеобращении к британцам две недели назад. Монархиня тогда пообещала подданным, что после сложного этапа самоизоляции они вернутся к обычной жизни.
Том Мур, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения Великобритании. Чтобы привлечь внимание людей, он выложил в интернете фото, на котором обходит на ходунках свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Мужчина пообещал делать 100 кругов в день длиной 25 метров каждый, пока будут приходить средства. Примечательно, что 30 апреля ветерану исполнится 100 лет.
Ремейк You"ll Never Walk Alone Мур записал совместно с британским тенором Майклом Боллом. Эта композиция сумела обойти в чарте iTunes песню We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее несколько дней назад перезаписала 103-летняя английская певица Вера Линн также для того, чтобы собрать деньги и помочь врачам.
Ветеран Томас Мур в ходе своей акции планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, но размер пожертвований составил уже более 23 миллионов фунтов.