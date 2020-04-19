Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отпразднует свое 33-летие 19 апреля. Накануне знаменательного события у дверей девушки появился необычный подарок – тарелка, на которой лежало нечто, напоминающее кусок древесины.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отпразднует свое 33-летие 19 апреля. Накануне знаменательного события у дверей девушки появился необычный подарок – тарелка, на которой лежало нечто, напоминающее кусок древесины.Оказалось, что это изысканный японский десерт, которым старый друг решил порадовать Шарапову перед праздником. Как пояснила спортсменка на своей страничке в Инстаграм, изначально десерт был известен как немецкий торт с деревом, но позже японцы усовершенствовали рецепт и создали сразу несколько собственных вариаций этого сладкого блюда."Этот маленький кусочек торта прибыл к моей двери сегодня утром. Мой друг решил заранее поздравить меня с днем рождения", – написала Шарапова. Спортсменка призналась, что питает слабость к сладостям и иногда позволяет себе выпить кофе с десертом.17 Апр 2020 в 5:18 PDTПодписчики оценили дружеский жест приятеля теннисистки, хотя не все сразу поняли, что же лежит на тарелке. "Что это такое!?" – на разных языках спрашивают фанаты. Отметим, если знать, что это съедобно – торт выглядит вполне аппетитно, и наверняка поднял настроение Марии Шараповой перед ее днем рождения.