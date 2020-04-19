В районе железнодорожной станции Омск-Восточный сошли с рельсов восемь пустых железнодорожных цистерн. Пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение поездов. Угрозы экологии нет.

В районе железнодорожной станции Омск-Восточный сошли с рельсов восемь пустых железнодорожных цистерн. Пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение поездов. Угрозы экологии нет.На место ЧП направлен восстановительный поезд. К настоящему времени восстановительные работы уже завершены, передает ТАСС.