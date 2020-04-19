В районе железнодорожной станции Омск-Восточный сошли с рельсов восемь пустых железнодорожных цистерн. Пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение поездов. Угрозы экологии нет.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2020-pod-omskom-soshli-s-relsov-8-cistern.html" target="_blank">Под Омском сошли с рельсов 8 цистерн</a> - В районе железнодорожной станции Омск-Восточный сошли с рельсов восемь пустых железнодорожных цистерн. Пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение поездов. Угрозы экологии нет.
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2020-pod-omskom-soshli-s-relsov-8-cistern.html]Под Омском сошли с рельсов 8 цистерн[/url] - В районе железнодорожной станции Омск-Восточный сошли с рельсов восемь пустых железнодорожных цистерн. Пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение поездов. Угрозы экологии нет.