Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов.

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов.Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. По ее словам, люди въезжают в Крым в основном по Крымскому мосту. Поток граждан, прибывающих в Крым железнодорожным и авиационным транспортом, в последние две недели резко сократился и сейчас минимален.На вопрос о том, может ли увеличение потока повлиять на эпидемическую обстановку в регионе, Пеньковская отметила: все зависит от сознательности граждан, которые должны указывать причину и место пребывания в Крыму.Ранее аэропорт Симферополя сообщил, что в апреле на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией воздушная гавань зафиксировала рекордное падение пассажиропотока. За первые 12 дней апреля пассажиропоток в аэропорту снизился на 85 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество рейсов сократилось в среднем на 62 процента.Пассажиропоток в Крым поездами из Москвы с начала введения в конце марта режима повышенной готовности из-за коронавируса сократился в пять раз примерно до тысячи пассажиров в неделю, передает РИА Новости. Об этом сообщила ранее пресс-служба оператора-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На утро 18 апреля в Крыму зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом COVID-19, 21 человек уже выздоровел. Режим всеобщей самоизоляции действует на полуострове до 30 апреля. Разрешена работа предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение, и торговля товарами первой необходимости. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предстоящий курортный сезон находится под угрозой срыва."Если позволит эпидемиологическая обстановка, хотим до 500 тысяч крымчан (детей, пенсионеров, малообеспеченных) за бюджетный счет отправить в санатории. Одновременно дать людям возможность отдохнуть и поправить здоровье, а с другой стороны — поддержать курортную сферу", — рассказал на днях глава республики в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".