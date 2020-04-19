19.04.2020

2020-04-19 08:20:03

Пожар уничтожил жилой дом в Вязниковском районе

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревне Эдон Вязниковского района. Горел частный дом по адресу ул. Советская, д. 37. На место незамедлительно выехали спасатели Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 160 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий возгорания привлекались 4 единицы техники, 11 человек, в том числе от МЧС 3 единицы техники, 9 человек.

(Фото: 33.mchs.gov.ru)