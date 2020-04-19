Если Мария Магдалина действительно побывала в Риме, не лишено оснований предание о традиции красных пасхальных яиц. Когда Мария пришла к императору Тиберию рассказать о Воскресении Христа, император ответил, что это также невозможно, как если бы куриное яйцо, которое он держит в руке стало красным.

Закончилась служба Великой субботы, символизирующая собой переход от плача по умершему Христу к ожиданию Его Воскресения. Служба, во время которой священники переодеваются из черных или фиолетовых постных облачений в праздничные белые. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь — символ выхода из гроба воскресшего Иисуса Христа.Самые смелые православные потихоньку присоединились к католикам, которые на неделю раньше во весь голос сказали "Христос Воскресе!" Потихоньку, потому что еще нужно дойти до опустевшей пещеры-гроба вместе с мироносицами.С теми женщинами, ходил за Иисусом как за учителем, пока он проповедовал в разных местах, совершал самые невообразимые чудеса. С женщинами, на глазах которых Его арестовали. С ними, оставшимися рядом, когда из страха за собственную жизнь Христа предали все "официальные" ученики-мужчины. Прошедшими с Ним путь до Голгофы и оставшимися до смерти.С женщинами, которые первыми увидел пустой гроб. Их позже назовут мироносицами. Это Мария Магдалина, Мария — жена Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника и мать Иакова и Иосии, Саломия — жена Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна, Иоанна — жена Хузы, домоправителя Ирода Антипы, Сусанна, Марфа и Мария — сестры Лазаря четверодневного.О некоторых, как об Иоанне или Сусанне неизвестно ничего, кроме имени. О других — о Марии Магдалине или сестрах Лазаря — много больше. Были еще и третьи. Они не стали мироносицами. Оказывается, в последние дни и часы возле Христа было еще несколько женщин. О них тоже следует упомянуть.Жизнь Марии Магдалины, казалось бы исследованная вдоль и поперек, хранит немало тайн. Достаточно уже того, что в Католической Церкви ее долгое время отождествляли с блудницей.Точно известно,что эту женщину звали Мария, а прозвище Магдалина расшифровывается как уроженка города Мигдал-Эль, расположенного на берегу Генисаретского озера. Мария из колена Иссахарова была исцелена Иисусом от одержимости семью бесами, после чего следовала за ним всегда и всюду.Она не только была на Голгофе во время его распятия, но дождалась его кончины и стала свидетельницей погребения Христа. Ее стояние у Креста запечатлено на многих иконах. И в каждом православном храме есть Распятие с изображенными рядом с ним Божией Матерью, апостолом Иоанном или одной из святых жен – Марией Магдалиной.Что самое важное, Мария Магдалина первой (даже из жен из жен-мироносиц) удостоилась чести видеть Воскресшего Христа. Именно ей он велел сообщить всем ученикам, начиная с Петра, о своем Воскресении, поэтому некоторые учителя Церкви осмеливались высказать идею, что Мария Магдалина оказалась апостолом для апостолов. Евангелист Иоанн рассказывает об этом без тени сомнений: "В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко Гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от Гроба. И так бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из Гроба, и не знаем, где положили Его".В византийской литературе говорится, что после Распятия Иисуса Мария Магдалина отправилась в Эфес вместе Богородицей к Иоанну Богослову, который, кстати, чаще остальных евангелистов упоминал ее имя. Там она и осталась до конца жизни.По другой версии считается, что Мария Магдалина ходила проповедовать в Рим. Подтверждение тому находят вепослании апостола Павла к римлянам: "Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас" (Рим.16:6).Если Мария Магдалина действительно побывала в Риме, не лишено оснований предание о традиции красных пасхальных яиц. По записям, относящимся к позднему Средневековью, когда Мария пришла к императору Тиберию рассказать о Воскресении Христа, император ответил, что это также невозможно, как если бы куриное яйцо, которое он держит в руке стало красным. И сразу после этих слов яйцо покраснело.Мария — жена Клеопы. Интересно, что слова евангелиста Иоанна: "При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина" вызывают постоянные споры — откуда взялась сестра у Божией Матери, которая была единственным ребенком у Иоаким и Анны. И что означает Клеопова: дочь или жена Клеопы.Некоторое время в Католической Церкви считалось, что они решили эту проблему, догадавшись, что святая Анна трижды была замужем и родила трех дочерей от разных отцов: Пресвятую Деву Марию, Марию Саломию и Марию Клеопову. Сохранились даже картины средневековых европейских художников под названием "Святая родня". Позднее от этой версии отказались.В Православной традиции Мария Клеопова была сестрой Богородицы не по матери, а по отцу — святому Иоакиму: до женитьбы на Анне по закону Моисей он взял в жены вдову своего умершего бездетным брата Клеопы. Родившаяся в этом браке дочь Мария считалась дочерью Клеопы, потому и звалась Клеоповой.Клеопа упоминается в рассказе евангелиста Луки о явлении воскресшего Христа двум ученикам на пути в Эммаус. Известно об убитом иудеями за свидетельство о Христе святом Клеопе. А историк II века Егесипп считает, что Клеопа был младшим братом святого Иосифа — обручника Девы Марии.Если предположить, что, будучи женами родных братьев, Богородица и Мария Клеопова жили в одном доме, нет ничего удивительного в том, что они считались сестрами. И тогда становится ясно, почему Мария Клеопова смело подошла к Кресту: не только попрощаться с Учителем, но и поддержать его Мать и свою названую сестру.Интересно, что евангелисты Матфей, Марк и Лука называют ее Марией Иаковлевой, Марией матерью Иакова малого и Иосии. По свидетельству историка Егесиппа после смерти Иакова Праведного — первого епископа Иерусалима, епископом становится Симеон сын Клеопы (третий сын Марии Клеоповой). Иакова Праведного и его брата Иуду называли "братьями Господними". Получается, что братьев было четверо: Иаков, Иосия, Симон и Иуда (Мф.13:55, Мк.6:3). О том, как эта Мария закончила жизнь, ничего неизвестно, но куда важнее, что она была человеком очень близким по духу Богородице, а также женой и матерью мучеников.Лазарь, Мария и Марфа жили в деревне Вифания, расположенной в трех километрах от Иерусалима на одном из склонов горы Елеонской. Христос часто бывал в их доме. Он заходил к ним, когда шел в Иерусалим или возвращался в Галилею.Вероятно Иисус познакомился с ними во время своего служения, после чего они сначала стали его учениками, а позже подружились. В Библии записано три эпизода, где есть упоминание об дружбе.Первый случай произошел во время одного из визитов Иисуса. Марфа занялась домашними хлопотами, приготовлением угощения, а Мария села послушать гостя. Неожиданно Марфа решила намекнуть всем, что делом занята только она и попросила Иисуса сказать Марии, чтобы сестра помогла. Однако гость вместо этого обратил ее внимание на то, что она сама теряет возможность пообщаться с другом и учителем.Другое и крайне важное событие – это воскрешение Лазаря. Лазарь умер от тяжелой болезни, и Иисус пришел в Вифанию спустя четыре дня после этого. Конечно, друга давно похоронили: в жарких странах хоронят с день смерти, боясь разложения тела, так что его встретили рыдающие Марфа и Мария. И все же он пошел к пещере, где лежало тело друга, а вернулся с ним — живым.В третий раз Иисус был в Вифании в гостях у другого человека. В том доме собрались все его друзья. Они сидели за столом, когда Мария неожиданно взяла дорогое нардовое масло (растение подсемейства валериановых) и стала выливать его на голову и на ноги Иисуса, вытирая остатки своими волосами. Никто не мог понять — зачем. И только Иисус похвалил ее поступок: все произошло незадолго до его предательства Иудой.Согласно католической традиции после смерти и Воскресения Христа, Мария с братом Лазарем, сестрой Марфой, святыми Максимином, Мартеллом и Кидонием направилась рассказывать о христианстве в Галлию, потом в город Массилию (Марсель). В городе Сент-Мари-де-ла-Мер, находящемся в устье Роны Мария через 30 лет скончалась в отшельничестве.Православная агиография утверждает, что в связи с наступлением гонений на Иерусалимскую Церковь, сестры Марфа и Мария ушли вместе с Лазарем из Иерусалима и помогали брату рассказывать о Евангелия в разных странах. О времени и месте их кончины сведений не сохранилось.Вероника. Ей ли было не верить человеку, который вылечил ее от страшной болезни: 12 лет у нее не прекращалось кровотечение. Однажды в Назарете она услышала его слова, увидела, как он лечит только лишь прикосновением. Вероника тихо подошла сзади и прикоснулась к краю одежды Христа. Он почувствовал касание, догадался о силе ее веры и исцелил больную.Пошла ли она за ним вместе с толпой, неизвестно. Их следующая встреча произошла на Крестном пути. Он нес Крест, на котором его должны были в самое ближайшее время распять. Рядом — римские воины и толпа: одни делать свою работу, вторые — глазеть на это скуки ради. Он в очередной раз падает, и Вероника не выдерживает, подбегает и вытирает его лицо своим платком, отчего на ткани осталось изображение лица Иисуса.Вероника сохранила этот платок. Она прожила оставшуюся жизнь тихо и спокойно. Это очень красивая и отчасти романтичная история. Больше того, в некоторых православных Церквах есть святая Вероника. И о болящей женщине действительно есть упоминания в Евангелии у Матфея, Марка и Луки. Но только без имени.Впервые о ней как о Веронике упоминается в апокрифических (то есть в текстах, содержащих отступления от учения Церкви и отвергнутых ею) Актах Пилата примерно в к III-IV веке. Согласно другому апокрифу, Вероника исцелила с помощью некого куска материи императора Тиберия. А история платка с оттиском и вовсе датируется XII—XIII веками.Клавдия Прокула — первая обращенная язычница. Согласно историку Церкви епископу Евсевию, мать Клавдии Прокулы (жены Понтия Пилата) была супругой императора Тиберия, а бабушка — императора Августа. Сама же Клавдия Прокула упомянута только в Евангелии от Матфея(27:19). И эпизод , связанный с ней, один из самых загадочных: «Между тем, как сидел он (Понтий Пилат) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него». То есть во время суда над Христом Клавдия прислала к мужу гонца и, ссылаясь на увиденный ею сон, просила помиловать праведника.Загадочны в ее поступки причины, побудившие к написанию записки. Считается, что Клавдия втайне сочувствовала новому учению. По мнению Оригена ее следует признать первой язычницей, обратившейся в христианскую веру. Предание утверждает, что Понтия Пилата и его жену казнили. Но за веру в иных богов в Римской империи не наказывали: такой статьи в римском праве не было. Казнить их могли за отказ принести жертву статуе императора, считавшегося божеством. Поэтому она признана первохристианской мученицей в Греческой, Коптской и Эфиопской церквах с именем Прокла.Есть еще одна женщина. Но она достойна отдельного текста, поэтому здесь лишь упомянем о ней по касательной. Впрочем, ее имя упоминалось уже несколько раз.Когда Христа распинали на Кресте, рядом стояла его Мать. Мария прошла с ним много испытаний, видела немало горя и радости, слушала самые мерзкие слова о нем и самые прекрасные. Осталось последнее: принести в жертву всю себя. Любовь к сыну и, одновременно, Богу и учителю, Господу помогала ей победить ужас, боль, страх. Постепенно толпа разошлась до конца остались лишь римские воины, да и те по долгу службы: должны были стеречь тела распятых. Она не ушла до конца.Она умирала с Христом, чтобы воскреснуть вместе с ним в его Воскресении