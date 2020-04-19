Будем надеяться, что мы не повторим опыт Средневековья, когда с масштабными болезнями, которые приходили на Русь через Прибалтику, приходилось бороться лишь инстинктивно.

Будем надеяться, что мы не повторим опыт Средневековья, когда с масштабными болезнями, которые приходили на Русь через Прибалтику, приходилось бороться лишь инстинктивно. Природа каких эпидемий не разгадана до сих пор?Бой часов Домского собора набатом разносится по пустому Старому городу — так сразу и не скажешь, какое сейчас столетие. Эпидемии прошлого буквально оставили след на карте Риги. Здесь сквозь Старый город до XVIII века протекала река Ридзене. Именно она дала название всему городу. Но после очередной вспышки холеры реку решили засыпать.В Риге, как и в остальной Европе, по несколько раз за век бушевали эпидемии, причем как известных чумы, холеры, оспы, так и загадочных заболеваний. Одна из самых смертоносных и одновременно таинственных инфекций за всю историю — sudor anglicus или "английский пот".Перенесемся в Англию времен войны Алой и Белой розы. Таинственная инфекция убивает быстрее чумы. Отличительный симптом — обильное потоотделение. Горячка уносит жизни преимущественно крепких, здоровых людей.Король Генрих VIII покидает зараженный Лондон, отравляется на самоизоляцию."Мы действительно пользуемся старыми методами. Можно говорит что угодно, но карантин — это одно из самых эффектных мероприятий", — считает Юрис Салакс, директор Института истории медицины П. Страдыня, доктор медицинских наук.Музей медицины в Риге сегодня — в тройке крупнейших во всем мире. В Советском Союзе это был главный медицинский музей страны. О богатстве фондов можно судить хотя бы вот по этому экспонату — Нобелевская медаль Ильи Мечникова. 207 грамм чистого золота. Премию в 1908 году биолог получил за работу по иммунологии.Но и до открытий Мечникова и Пастера путь человечество нащупывало правильный — чумную маску, куда закладывались вещества, вступавшие фильтрами, легко сравнить с сегодняшними респираторами. А вот уже 50-е годы ХХ века. Аппарат называется "Железные легкие"."Мотор, который нагнетает воздух, в камере создает отрицательное давление. Сюда помещается больной полиомиелитом, кстати, инфекционным заболеванием, которое тоже вызывал вирус и которое было бичом в 50-х годах прошлого столетия. Некоторые больные находились в таких аппаратах до года", — рассказал Юрис Салакс.Полиомиелит остановила только вакцина. Сегодня эта болезнь практически ликвидирована. Но если вакцины нет, инфекционные заболевания с легкостью преодолевают тысячи километров даже без помощи самолетов.Вернемся в Европу XVI века. Смертоносный "английский пот" попадает с островов на континент, движется на Восток. В 1521 году английская потная лихорадка проникает в Ригу. По данным латвийского историка медицины Исидора Бренсона, в Лифляндии гибнут 2/3 населения. Точных данных об эпидемии не осталось.Шведские ворота — единственные, сохранившиеся до наших дней, ворота Старой Риги. Их запирались каждый день на ночь. А при необходимости город можно было вовсе закрыть, например, на карантин. Оказываясь внутри крепостной стены, мы выходим на Русскую улицу, так она называлась в XVI веке.На средневековых картах сохранились обозначения — Русское подворье. Купцы селились в Риге с момента основания города. Но крепкие торговые связи между ганзейским городом и Русью способствовали распространению болезни. Одновременно с Ригой в Москве и Пскове — сильнейшая эпидемия.Своим распоряжением "запереть улицу" князь Михайло Кислица вводит первый в России карантин. Летописи умалчивают, сколько московиты сидели по домам. Известно, что Европа пережила пять волн эпидемии "английского пота".Еще одна средневековая загадка — на полотнах Иеронима Босха. Сцены одержимости не только фантазия художника. Так называемая "пляска святого Витта" поразила Европу в XIV веке. Люди чуть ли ни целыми городами бились в конвульсивных танцах до полного истощения и даже смерти. Что это было: массовый религиозный психоз или отравление грибком под называнием спорынья, ученые спорят до сих пор.Почти столетие испанский грипп оставался загадкой для ученых. Лишь в начале 2000-х после эксгумации тел погибших, захороненных на Аляске в вечной мерзлоте, вирус расшифровали. Оказалось, "испанка" — это вирус того же типа, что и свиной грипп, H1N1."Испанка" продлилась с 1918-го по 1920 годы. Это не было одноразовое явление. Может, нам тоже надо учиться, чтобы мы очень быстро не вошли в период эйфории и этим самым не породили бы вторую и третью волны", — сказал Юрис Салакс.Еще до эпидемии нового коронавируса в рижском Музее медицины подготовили выставку плакатов: "Сила мыла микроб сразила", "Мойте руки перед едой, грязные руки грозят бедой". Открыть ее не успели — в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.