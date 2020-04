В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.

В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter. Как написала Росс, в апреле 1945 года Красная армия освободила Вену от нацистов. Знаменитый венский собор Святого Стефана устоял во время всей войны, написала дипломат, а в день штурма 12 апреля был сильно поврежден пожаром.75 years ago Soviet troops liberated Vienna from Nazi control. Throughout the war, Vienna’s famous St. Stephen’s Cathedral survived, only to be severely damaged by fire on April 12, 1945. Reconstruction was funded largely by donations from Austrians. 1/3 (AP Photo/Frank Noel) pic.twitter.com/GVq7JnwZ2j— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 18, 2020В комментарии этого поста Ульянов отметил, что советские воины прилагали максимум усилий, чтобы сохранить исторической центр Вены даже ценой жизни. Собор же, отметил Ульянов, подожгли мародеры. Далее российский представитель попросил Росс разъяснить её позицию и, возможно, поправиться.The context creates impression that Cathedral was damaged by Soviet troops while in fact they did their best to save historical centre of Vienna at the cost of their lives. Fire was caused by local looters. An occasion for the US colleague to clarify and correct herself? https://t.co/XI8pdc5LEz— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 18, 2020Росс ответила, что "она совсем не это имела в виду". Она принесла искренние извинения за неточную формулировку и отметила, что пожар стал трагедией после многолетних усилий множества людей по спасению собора.Ульянов поблагодарил коллегу за "позитивную реакцию", и собеседники пожелали друг другу "всего самого лучшего".