Все подробности и инструкции о расширенных правилах пропускного режима в Москве, в частности, как привязать к своему пропуску номер карты Тройка, смотрите на сайте мэра sobyanin.ru. И вот что о ситуации с коронавирусом в Москве рассказали столичные специалисты.

Все подробности и инструкции о расширенных правилах пропускного режима в Москве, в частности, как привязать к своему пропуску номер карты "Тройка", смотрите на сайте мэра sobyanin.ru. И вот что о ситуации с коронавирусом в Москве рассказали столичные специалисты."Рост заболеваемости идет за счет активного выявления. У нас есть два вида исследований – диагностические (послушали легкие, сделали КТ, обследовали), это чисто больничная часть, и выявление среди групп риска, что наиболее сегодня важно", — отметил Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы."Мы дополнительно развернули около 4 тысяч перепрофилированных коек, скоро развернем еще 5 тысяч. Поэтому московская скорая помощь имеет все возможности работать более равномерно, развозя пациентов по больницам, учитывая тяжесть их состояния и ресурсы клиник", — подчеркнул Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы.