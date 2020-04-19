В странах СНГ, как и во всем мире, борются с коронавирусом. Самыми дисциплинированными оказались жители столицы Узбекистана Ташкента — там самый высокий индекс самоизоляции. А как справляются с пандемией в других городах?

В странах СНГ, как и во всем мире, борются с коронавирусом. Самыми дисциплинированными оказались жители столицы Узбекистана Ташкента — там самый высокий индекс самоизоляции. А как справляются с пандемией в других городах?В столице Казахстана пошел уже второй месяц карантина. В целом довольно дисциплинировано все сидят по домам. Из окна на улицу смотрят с надеждой — там пустые дороги, блокпосты и тотальная дезинфекция. Строгие ограничения должны принести результаты.И пусть число заражений продолжает увеличиваться: уже более полутора тысяч. Медики строя прогнозы: пока робко, но уже говорят о возможном пике. И пока в Карагандинской области и Туркестане усиливают ограничения, в Нур-Султане и Алма-Ате с 20 апреля ряд предприятий возвращается к работе. В первую очередь это строительные компании и крупные производства.Казахстанские школьники же могут расслабиться: для них официально отменили выпускные экзамены. Оценки поставят по результатам успеваемости всего года. Правда, не будет и последнего школьного звонка, выпускных вечеров.Героем интернета стал маленький Нурисалам: со слезами на глазах он просится в школу. Ведь мама объясняет непонятно, да и вообще, соскучился.А это уже о крокодиловых слезах: крупный скандал с нарушением режима ЧП в Алма-Ате. Кортеж из элитных иномарок беспрепятственно выехал через блокпост. Герои ролика самодовольно снимают и свои лица. Позже с ними же видео пышного застолья. Незадача — в кадр попал глава управления криминальной полиции города. Возмущению общественности не было предела.Практически следом в интернете появилось логичное продолжение этого блокбастера, уже в жанре оперативной съемки. На ней — задержание, суд, видео с покаянием. Классика.Соседний Узбекистан, наоборот, демонстрирует ответственность и самодисциплину. По данным Яндекса, среди всех городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции — в Ташкенте, почти 100 процентов. Как результат, число заражений снижается уже два дня подряд.В Киргизии дела с дисциплиной обстоят несколько хуже. На видео из интернета жизнь в Бишкеке кипит. Число заражений уже превысило порог в 500 выявленных случаев. Из них 116 человек — медицинские работники.А Таджикистан официальными данными по короновирусу не балует. Зато поставляет вот такие футбольные шедевры. Местное первенство — одна из немногих спортивных лиг во всем мире, которая продолжает сезон и в период эпидемии. Уже есть и положительный результат. Пока, к счастью, не на вирус. Немецкий сайт Transfermarkt, впервые в истории опубликовал полный список команд Высшей лиги Таджикистана. Эксперты сайта также оценили составы ведущих клубов страны. 4,5 миллиона евро — стоимость 225 игроков. Другой вопрос: какой станет цена за такой подход к эпидемии? Подсчитать это едва ли возможно.