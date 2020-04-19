В екатеринбурский аэропорт Кольцово прибыл пассажирский борт авиакомпания Уральские авиалинии, осуществлявший вывозной рейс из Бангкока.

В екатеринбурский аэропорт Кольцово прибыл пассажирский борт авиакомпания "Уральские авиалинии", осуществлявший вывозной рейс из Бангкока.Прибывшим рейсом в Россию доставлены 180 жителей Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, передает "Интерфакс". Среди пассажиров — пятеро младенцев.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на вывозном рейсе из Бангкока для жителей Челябинской области зарезервировано 73 места. Всех прилетевших из Таиланда планировалось доставить на двухнедельный карантин в обсерватор.