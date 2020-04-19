Даже те, кто далеки от Церкви или вообще не принадлежат к ее лону, знают: 18 апреля у православных - Страстная суббота, 19-го - Пасха, а для православных это главный праздник. В Иерусалиме все-таки свершилось схождение Благодатного огня. Он уже доставлен в Москву.

Даже те, кто далеки от Церкви или вообще не принадлежат к ее лону, знают: 18 апреля у православных — Страстная суббота, 19-го - Пасха, а для православных это главный праздник. В Иерусалиме все-таки свершилось схождение Благодатного огня. Он уже доставлен в Москву.Обычно церемония схождения Благодатного огня начинается с процессии Армянской Апостольской Церкви — именно ее священник по статусу-кво могут открыть дубовые древние ворота храма. Раньше в этой процессии участвовали десятки монахов и сотни верующих. Сегодня это всего лишь один человек и хранитель ключей храма Воскресения.Полиция не пускает посторонних в Старый город, впервые встречающий Пасху при закрытых дверях. "Человек, который не имеет отношения к этому мероприятию, к Старому городу, сюда не войдет", — заявил Михаэль Зингерман, представитель полиции Израиля.Самая тихая служба за десять веков непрерывной традиции. Три греческих священника, три армянских инока, еще по двое — от Коптской и Ассирийской Церквей. Всего возле Кувуклии, мраморной часовни над пещерой Гроба Господня, служили сегодня десять человек."Главное — вера. Если человек верит, что это благословение Божие, что это с Гроба Господня, по вере вашей да будет вам", — отметил Гевонд Вартапед, настоятель монастыря Святых Архангелов.Свет надежды вновь воссиял под сводами древней базилики, и над вечным городом поплыл праздничный пасхальный перезвон. У Яффских ворот лампаду с освященным на Гробе огнем ждали дипломаты стран православного мира."Я принял этот огонь из рук представителя Иерусалимского Православного Патриархата от имени и вместо тех многочисленных российских граждан, верующих, паломников, которые намеревались и планировали быть сегодня здесь, но не смогли по известным причинам. И я за всех них сегодня это делаю с большим волнением и с большой честью для себя", — заявил Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле.Вереница автомобилей с дипномерами двинулась в сторону международного аэропорта имени Бен Гуриона. Там дипломатов уже ждали лайнеры, которым власти позволили лишь на несколько часов приземлиться в Израиле. Представители общества Андрея Первозванного приняли лампаду на борту. И свет, предваривший когда-то известие о воскресении Христа, освятит сегодня торжественную службу в московском Храме Христа Спасителя.