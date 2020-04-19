Где Россия в сравнении с остальным миром? К сожалению, по количеству зараженных мы - в ТОП-10. Но те меры, которые были приняты на опережение, и самодисциплина большинства граждан/ сделали свое дело. В этом списке Россия - единственная страна, где скончавшихся в разы меньше остальных.

Где Россия в сравнении с остальным миром? К сожалению, по количеству зараженных мы — в ТОП-10. Но те меры, которые были приняты на опережение, и самодисциплина большинства граждан/ сделали свое дело. В этом списке Россия — единственная страна, где скончавшихся в разы меньше остальных.У остальных цифры погибших минимум четырехзначные. У России — трехзначные. В целом же в мире заразились уже 2 миллиона 250 тысяч человек. К счастью, растет и число выздоровевших — 575 тысяч. Но и скончались 154 тысячи. Тяжелее всего — в США. Из заразившихся по всем мире там — каждый третий. Только за последние сутки скончались 2,5 тысячи человек, а всего — 37 тысяч. Но почему же Дональд Трамп дает губернаторам право выходить из изоляции?Они делали все то, что в разгар эпидемии Минздрав не рекомендует. Без масок, плечом к плечу собрались толпой и пошли к офисам губернаторов. Так отчаянные головы пытались показать местным властям, что устали от карантина. "Это Америка! Мы хотим жить свободно! Открывайте Миннесоту сейчас же!" – кричали люди. И подстрекал жителей демократических штатов не кто-нибудь, а президент-республиканец.В Twitter Трампа — призывы в духе времен гражданской войны: "Освобождайте Миннесоту! Освобождайте Мичиган! Освобождайте Вирджинию". И это в день, когда в Штатах выявлены уже больше 700 тысяч заболевших. Нью-Йорк — в лидерах черного списка."Президенту нужно было бы для начала почитать Конституцию, прежде чем говорить о том, что у него есть полномочия открывать штаты. Он сидит дома, смотрит телевизор, может, стоит подняться и заняться работой?" – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.Так болезненно Куомо отреагировал на план Трампа, как после карантина снова открывать Америку. На выпад глава штата президент твитнул: "Губернатор Куомо должен проводить больше времени, делая дело, а не жалуясь. Иди и работай! Хватит болтать! Мы тебе организовали тысячи мест в больницах, которые тебе не понадобились, отдали множество аппаратов ИВЛ, которые у тебя и так должны были быть, помогли с тестированием, которое ты сам должен был проводить".Кто виноват в том, что зараза ползет по миру, Трамп определился: из Вашингтона указывают на Пекин. Штаты проводят расследование причин пандемии."Не у нас самое большое количество смертей в мире. Наверняка в Китае их больше всего. Это огромная страна. Они через многое прошли. Вот только сегодня они удвоили цифры по Уханю, но они не говорят о том, что за пределами Уханя", — сказал Дональд Трамп.Он признался: из-за карантина практически безвылазно сидит в Белом доме. Создан специальный отряд из разных военных подразделений, который в случае осложнения эпидобстановки будет эвакуировать президента и администрацию в безопасное место. Военные вертолеты наготове, пишет Newsweek.В выставочном центре Вашингтона, как и во многих других местах Восточного побережья, армия начинает возводить временный госпиталь. Там будут от 500 до 1500 тысяч коек. Как сказали военные, не факт, что эти места вообще будут задействованы, — это страховка столицы на черный день, если он все-таки наступит.То, что творится на предприятиях, — уже катастрофа. Мясоперерабатывающие заводы массово закрывают на карантин. Без защиты, плотно друг к другу у конвейера работники стояли часами. Теперь больных — тысячи. Только на одном их комбинатов в Южной Дакоте почти 700 сотрудников заразились. Предприятие, выпускающее 5% всей американской свинины, остановлено на неопределенный срок.Есть губернаторы, которые свои штаты начнут открывать уже со следующей недели. 20 апреля первым это сделает Техас. Заработают парки и розничные магазины. Акции на таких новостях ожидаемо пошли вверх. Но вот как отмена карантина скажется на эпидемии, не предскажет никто.