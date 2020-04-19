Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.Глава американской администрации сообщил, что в настоящее время проводится расследование. По его словам, вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или это было сделано намеренно, передает РИА Новости.В свою очередь, координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Биркс сообщила, что данные по COVID-19, официально оглашаемые китайской стороной, в Вашингтоне называют нереальными, сообщает "Интерфакс". Ранее там неоднократно заявляли, что власти КНР намеренно занижают как количество летальных исходов вследствие заражения, так и число заразившихся, для того, чтобы скрыть реальный масштаб эпидемии в стране. В Пекине эти обвинения отвергают.Как ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео, он рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, передает ТАСС.Как сообщалось, в конце минувшего года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в городе Ухане пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Позже заболевание получило название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.